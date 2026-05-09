Зубков відзначився голом у центральному матчі 33 туру турецької Суперліги

Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков відзначився голом у матчі 33 турецької Суперліги проти Бешикташа.

Українець зрівняв рахунок на 15-й хвилині, коли використав передачу Умута Наїра та пробив повз голкіпера.

Цей гол став для Зубкова четвертим у сезоні — в активі українця вже 4 м'ячі у 35 матчах. Крім того, він віддав 11 результативних передач.

⬛⬜ Beşiktaş 1 - 1 Trabzonspor 🟥🟦



13' ⚽ Orkun Kökçü

15' ⚽ Zubkov

Додамо, що Зубков виступає за турецьку команду з лютого 2025-го. Його контракт із Трабзонспором розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 7 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що президент Трабзонспора Ертугрул Доган підтвердив майбутній трансфер Руслана Малиновського у команду.