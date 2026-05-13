Трабзонспор із Зубковим здобув вольову перемогу над Генчлербірлігі та вийшов у фінал Кубку Туреччини

У середу, 13 травня відбувся матч 1/2 фіналу Кубку Туреччини з футболу сезону-2025/26, у якому Трабзонспор обіграв Генчлербірлігі.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Трабзонспор пропустив першим у другому таймі, однак автогол Челіка повернув команду в гру, а вже у доданий час Мучі вирвав для команди вольову перемогу.

65 хвилин у протистоянні зіграв український вінгер "бордових" Олександр Зубков, який мав успіх у чотирьох обведеннях з семи, зробив 49 дотиків до м'яча та віддав 79% точних передач. Оцінка від SofaScore склала 6,4.

Ще один український гравець команди Арсеній Батагов пропускав матч через травму.

Кубок Туреччини

Півфінал

Генчлербірлігі – Трабзонспор 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 62 Асіан, 1:1 – 78 Челік (аг), 1:2 – 90+2 Мучі

У фіналі Трабзонспор зіграє проти Коньяспора. Фінальне кубкове протистояння відбудеться 22 травня. Початок о 20:45 за київським часом.