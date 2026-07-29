В Бразилії гравця дискваліфікували на термін відновлення жертви його фолу

Захисник бразильського Інтернасьонала Віктор Габріел отримав одну з найбільш незвичних дискваліфікації у історії футболу.

Про це повідомляє Reuters.

22 липня в матчі чемпіонату Бразилії між Інтернасьоналом і Крузейро Віктор Габріел був вилучений за грубий фол проти Габріела Пека, внаслідок якого останній зазнав перелому великогомілкової кістки лівої ноги.

🚨Inter player Victor Gabriel has been suspended after his foul on Gabriel Pec.



How long is his suspension?



He will only be allowed to return once Gabriel Pec has return from injury, with a maximum punishment of up to 6 months.



Very interesting rule 🤯 pic.twitter.com/KujjfqYhdy — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) July 28, 2026

Вищий суд спортивної юстиції Бразилії виніс Віктору Габріелу нестандартний вирок: його дискваліфікація триватиме до моменту відновлення Пека та його повернення до тренувань.

При цьому дискваліфікацію триватиме не довше 180 днів, навіть якщо відновлення форварда займе більше часу. За прогнозами лікарів, відновлення Пека триватиме менше, ніж пів року.