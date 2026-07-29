В Бразилії гравця дискваліфікували на термін відновлення жертви його фолу
Віктор Габріел (зліва)
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Захисник бразильського Інтернасьонала Віктор Габріел отримав одну з найбільш незвичних дискваліфікації у історії футболу.
Про це повідомляє Reuters.
22 липня в матчі чемпіонату Бразилії між Інтернасьоналом і Крузейро Віктор Габріел був вилучений за грубий фол проти Габріела Пека, внаслідок якого останній зазнав перелому великогомілкової кістки лівої ноги.
Вищий суд спортивної юстиції Бразилії виніс Віктору Габріелу нестандартний вирок: його дискваліфікація триватиме до моменту відновлення Пека та його повернення до тренувань.
При цьому дискваліфікацію триватиме не довше 180 днів, навіть якщо відновлення форварда займе більше часу. За прогнозами лікарів, відновлення Пека триватиме менше, ніж пів року.