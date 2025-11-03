Ястремська поділилася з прихильниками стильною фотосесією з вулиць Токіо

Українська тенісистка Даяна Ястремська поділилася з шанувальниками новими фото з японської столиці, показавши, що має бездоганний смак не лише на корті, а й у моді.

Спортсменка влаштувала стильну фотосесію просто на вулицях Токіо, позуючи у модному образі – джинсах, чорній футболці та плюшевій курточці, яку доповнила витонченими підборами.

Читайте також : Фото Ястремська підкорює Китай стильним образом перед стартом турніру WTA 500

Фанати відзначили природність кадрів та красу української спортсменки, заваливши її компліментами.

Нагадаємо, у понеділок, 3 листопада, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Даяна продовжує посідати 27-му позицію.

Раніше Ястремська поділилася з фанатами шикарним букетом квітів, який їй подарував бойфренд.