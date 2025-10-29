Шикарний букет квітів: Ястремська показала, як її вдома зустрів коханий

Зірка українського тенісу Даяна Ястремська повернулася додому після насиченого сезону та одразу потрапила в обійми коханого.

В Одесі на неї чекав бойфренд, спортсмен ММА Давид Аллахвердієв, який підготував ніжний сюрприз.

На тенісистку чекала романтична зустріч із розкішним букетом півоній – квітів, які вона, схоже, обожнює. Даяна поділилася знімками у соцмережах, де сяє від щастя поруч із коханим.

Фанати відразу засипали пару компліментами, відзначивши, що Ястремська "світиться від любові", а Аллахвердієва похвалили за вміння дивувати і робити несподівані подарунки.

Нагадаємо, Даяна в ексклюзивному інтерв'ю журналісту "Чемпіона" публічно оголосила про стосунки зі своїм бойфрендом.

Раніше українська тенісистка розповіла про свої враження від бою Давида за вакантний титул чемпіона зі змішаних єдиноборств промоції LFA у середній вазі.