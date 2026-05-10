Костюк поділилася гарячою фотосесією в купальнику під час відпочинку у Монако

Українська тенісистка Марта Костюк після успішного виступу на турнірі в Мадрид вирішила взяти невелику паузу та вирушила на відпочинок до Монако.

Спортсменка поділилася зі своїми підписниками новою серією фото у Instagram. На кадрах Костюк позує у синьому купальнику на пірсі на фоні моря та узбережжя князівства.

Публікація українки швидко привернула увагу фанатів, які активно почали коментувати світлини та засипали тенісистку компліментами.

Нагадаємо, минулого тижня Костюк виграла турнір WTA 1000 у Мадриді. У фіналі вона здолала "нейтральну" Мірру Андрєєву.

Читайте також : Фото Гаряча зірка автоспорту ледь не "випала" з крихітного бікіні у новій фотосесії

Після змагань Марта пояснила, чому вирішила відмовитися від участі в турнірі серії WTA 1000 в Римі.

Раніше українка спростувала чутки про те, що нібито планує задонатити на ЗСУ всю суму призових грошей в розмірі більше мільйона євро.