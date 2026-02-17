Зрадив на очах у дітей: колишня дружина легендарного футболіста назвала причину їхнього розлучення

Легенда нідерландського футболу Рууд Гулліт опинився в центрі гучного сімейного скандалу. Його колишня дружина Естель Кройф заявила, що саме зрада стала причиною їхнього розлучення, а найболючіше те, що свідками інциденту стали їхні діти.

За словами Естель, вона разом із сином Максимом та донькою Жоель зайшла до будинку й застала чоловіка з іншою жінкою просто у вітальні.

"Я спіймала чоловіка на гарячому з іншою жінкою у власній вітальні. Я зайшла разом із дітьми, і вони все це побачили", – розповіла вона в інтерв'ю нідерландському телебаченню.

Саме цей момент став останньою краплею у шлюбі пари, який тривав із 2000 по 2012 рік. Естель зізналася, що після розлучення пережила важкий емоційний період.

Нагадаємо, Гулліт був одним із найяскравіших футболістів свого покоління. У складі Мілан він виграв 10 трофеїв, а також здобував титули з Феєнордом, ПСВ, Челсі та Сампдорією. У 1988 році він став чемпіоном Європи зі збірною Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що норвезький біатлоніст, який виграв бронзову медаль на Олімпіаді-2026 зізнався на фініші у зраді.