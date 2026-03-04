Ястремська засвітилася на гламурній вечірці в США з українським бійцем ММА

Українська тенісистка Даяна Ястремська з'явилася на традиційній вечірці для учасників престижного турніру серії WTA 1000 напередодні старту змагань в американському Індіан-Веллсі.

На світський захід спортсменка прийшла разом зі своїм коханим – бійцем змішаних єдиноборств Давидом Аллахвердієвим.

Пара зробила спільне фото на червоній доріжці, похизувавшись знімком у соцмережах.

Нагадаємо, вже з 4 по 15 березня Ястремська виступатиме на одному з найпрестижніших турнірів сезону – Індіан-Веллс. Українка розпочне свій шлях із першого кола, де її суперницею стане досвідчена 37-річна представниця Китаю Чжан Шуай.

Разом із Даяною участь у турнірі візьміть Еліна Світоліна і Марта Костюк. Вони почнуть свій шлях із другого кола змагань.

Раніше повідомлялося, що Юлія Стародубцева в Індіан-Веллсі не зуміла подолати півфінал кваліфікації.