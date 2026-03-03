Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Три українки дізналися перших суперниць на престижному турнірі в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 3 березня 2026, 02:20
Три українки дізналися перших суперниць на престижному турнірі в Індіан-Веллсі
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (28) та Даяна Ястремська (52) отримали перших суперниць на турнірі серії WTA 1000, який з 4 по 15 березня відбудеться в американському Індіан-Веллсі.

З трьох українських тенісисток до числа сіяних не потрапила лише Ястремська. Вона розпочинатиме боротьбу з першого кола, де суперницею Даяни стала досвідчена 37-річна представниця Китаю Чжан Шуай (62). 

Спортсменки зустрічалися між собою 4 рази, тричі перемагала китаянка.

Еліна Світоліна минулого року грала в Індіан-Веллсі у чвертьфіналі. Зараз перша ракетка України отримала 9 номер посіву, тому перше коло пропускає. У другому раунді змагань Світоліна протистоятиме сильнішій у матчі між Лаурою Зігемунд (55, Німеччина) та Петрою Марчінко (72, Хорватія).

Марта Костюк гратиме свій перший турнір після розриву зв'язки ноги, отриманого в середині січня, у першому колі Australian Open. Киянка посіяна під 28 номером, тож розпочинатиме боротьбу з другого кола. Там Костюк зустрінеться з переможницею стартової гри між Марією Бузковою (33, Чехія) та кваліфаєркою.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева (105) в Індіан-Веллсі не зуміла подолати півфінал кваліфікації.

Індіан-Веллс Марта Костюк Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Світоліна залишається на 9 місці, Ястремська продовжує падіння в оновленому рейтингу WTA
Гераскевич зустрівся зі Світоліною: українська тенісистка поділилася спільним фото зі скелетоністом
Майбутня чемпіонка: Світоліна влаштувала урок тенісу для доньки
Поїла борщ з пампушками: Світоліна показала своє дозвілля під час перебування у Рівному
Просимо не слів – ми просимо більше дій: Світоліна емоційно висловилася про четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії

Останні новини