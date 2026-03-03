Три українки дізналися перших суперниць на престижному турнірі в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (28) та Даяна Ястремська (52) отримали перших суперниць на турнірі серії WTA 1000, який з 4 по 15 березня відбудеться в американському Індіан-Веллсі.

З трьох українських тенісисток до числа сіяних не потрапила лише Ястремська. Вона розпочинатиме боротьбу з першого кола, де суперницею Даяни стала досвідчена 37-річна представниця Китаю Чжан Шуай (62).

Спортсменки зустрічалися між собою 4 рази, тричі перемагала китаянка.

Еліна Світоліна минулого року грала в Індіан-Веллсі у чвертьфіналі. Зараз перша ракетка України отримала 9 номер посіву, тому перше коло пропускає. У другому раунді змагань Світоліна протистоятиме сильнішій у матчі між Лаурою Зігемунд (55, Німеччина) та Петрою Марчінко (72, Хорватія).

Марта Костюк гратиме свій перший турнір після розриву зв'язки ноги, отриманого в середині січня, у першому колі Australian Open. Киянка посіяна під 28 номером, тож розпочинатиме боротьбу з другого кола. Там Костюк зустрінеться з переможницею стартової гри між Марією Бузковою (33, Чехія) та кваліфаєркою.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева (105) в Індіан-Веллсі не зуміла подолати півфінал кваліфікації.