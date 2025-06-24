Даяна Ястремська: Мій хлопець – боєць ММА

Українська тенісистка Даяна Ястремська в ексклюзивному інтерв'ю журналісту Чемпіона розповіла про свого бойфренда.

– Даяно, у твоїх соцмережах можна помітити твого хлопця – хоч і з певною обережністю. Оскільки він зі світу спорту, можемо трохи привідкрити завісу?

– Можемо. Ми познайомилися ще п’ять років тому, але зустрічатися почали минулого року. Він – боєць ММА. Його звати Давид, він народився й виріс в Одесі, і на міжнародному рівні представляє Україну. Хоча він трохи молодший за мене, зовні цього точно не скажеш.

Останній бій Давид провів рік тому. Наразі його рекорд в октагоні – 6 перемог без поразок. До речі, цікаво, що він тренувався в одному з найвідоміших залів світу – American Top Team у Маямі.

Оскільки він виступає у середній вазі, підібрати правильного суперника – справжній виклик. Слабші відмовляються, а до боїв із топами поки не підпускають. Але це нормальна ситуація: у бойових видах спорту дуже важливо правильно вибудувати шлях, аби в майбутньому претендувати на великі угоди. Звісно, в ідеалі – з UFC. Я щиро бажаю йому цього і вірю, що він досягне своєї мети.

Коли буде відома дата наступного бою, я обов’язково повідомлю про трансляцію – щоб ми всі могли його підтримати.

Ігор Грачов для Чемпіона