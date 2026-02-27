Поголила голову і лишилася без спонсора: колишня зірка тенісу розповіла, як втратила мільйони

Колишня фіналістка Вімблдон Ежені Бушар відверто розповіла, як один іміджевий експеримент коштував їй великого спонсорського контракту.

В інтерв'ю британським ЗМІ тенісистка поділилася історією про несподіваний розрив співпраці із компанією Rolex.

Після вильоту в другому колі Australian Open-2016 Бушар вирушила до Маямі, де вирішила трохи змінити образ. За її словами, вона просила стиліста зробити "невеликий андеркат", проте результат виявився значно радикальнішим.

" Якщо чесно, я хотіла дуже маленький андеркат. Не знаю, що сталося, але в підсумку це була буквально половина голови. Я подивилася в дзеркало і подумала: "Це зовсім не те, чого я хотіла", – розповіла спортсменка.

Невдовзі її агент отримав лист від Rolex. У повідомленні йшлося, що новий імідж тенісистки "не відповідає публічному образу бренду". Контракт не продовжили. Фактично, одна іміджева помилка коштувала їй співпраці з одним із найпрестижніших світових брендів.

Цей період збігся із серйозними психологічними труднощами. Бушар зізнається, що у 2015 році переживала проблеми з ментальним здоров'ям, але тоді тема терапії ще була табуйованою в спорті.

"Я страждала, але боялася навіть сказати, що ходжу до психолога. Люди вважали, що це означає слабкість", – додала вона.

Нагадаємо, після 16 років кар'єри канадка завершила виступи в тенісі та перейшла у професійний піклбол, де наразі посідає восьму сходинку світового рейтингу.

