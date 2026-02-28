Українська правда
Здобув популярність серед жінок: тенісист став зіркою соцмереж через ерекцію під час інтерв'ю

Богдан Войченко — 28 лютого 2026, 19:38
Монегаський тенісист Валентин Вашеро несподівано став однією з найобговорюваніших персон у соцмережах після турніру в Акапулько. Причиною став не лише його гучний тріумф, а й курйозний момент під час післяматчевого інтерв'ю.

Вашеро впевнено переграв досвідченого француза Гаеля Монфіса з рахунком 6:3, 6:3, чим приємно здивував уболівальників.

Після поєдинку він спілкувався з журналісткою просто на корті, але глядачі, які знімали цей момент, звернули увагу на делікатну деталь у його екіпіруванні.

У соцмережах почали активно обговорювати, що під шортами спортсмена було помітно "дещо зайве". Користувачі будували різні припущення від незручного ракурсу до фізіологічних особливостей. Сам тенісист інцидент не коментував.

Курйоз швидко розлетівся платформами, а ім'я спортсмена масово стали шукати жінки через вбудований у Твітері штучний інтелект.

Раніше повідомлялося, що уругвайська модель публічно присоромила зіркового футболіста за маленький член.

