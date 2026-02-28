Здобув популярність серед жінок: тенісист став зіркою соцмереж через ерекцію під час інтерв'ю

Монегаський тенісист Валентин Вашеро несподівано став однією з найобговорюваніших персон у соцмережах після турніру в Акапулько. Причиною став не лише його гучний тріумф, а й курйозний момент під час післяматчевого інтерв'ю.

Вашеро впевнено переграв досвідченого француза Гаеля Монфіса з рахунком 6:3, 6:3, чим приємно здивував уболівальників.

Після поєдинку він спілкувався з журналісткою просто на корті, але глядачі, які знімали цей момент, звернули увагу на делікатну деталь у його екіпіруванні.

У соцмережах почали активно обговорювати, що під шортами спортсмена було помітно "дещо зайве". Користувачі будували різні припущення – від незручного ракурсу до фізіологічних особливостей. Сам тенісист інцидент не коментував.

Курйоз швидко розлетівся платформами, а ім'я спортсмена масово стали шукати жінки через вбудований у Твітері штучний інтелект.

