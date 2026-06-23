Ястремська влаштувала модний марафон перед Вімблдоном, поділившись вишуканими образами

Українська тенісистка Даяна Ястремська вирішила трохи відволіктися від підготовки до Вімблдону та влаштувала собі справжній модний день у Лондоні.

Спортсменка поділилася новою серією світлин у соцмережах, показавши, як проводить вільний час напередодні одного з найпрестижніших турнірів сезону.

На фотографіях Ястремська позує у лондонському салоні українського бренду Frolov, приміряючи різноманітні образи. Судячи з настрою спортсменки, похід до бутіка став для неї чудовою можливістю перепочити між тренуваннями та зарядитися позитивними емоціями перед важливими матчами.

"Чудово провела час у салоні Frolov у Лондоні. Дякую за запрошення. Можу з упевненістю сказати, що я там перепробувала майже все", — написала тенісистка під публікацією.

Нагадаємо, в основній сітці одиночного розряду Вімблдона мають виступити також сім українок. Трав'яний мейджор відбудеться з 29 червня по 12 липня у Великій Британії.

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Ястремська також виступить у парному розряді Вімблдона разом із Ангеліною Калініною.

Раніше повідомлялося, що Даяна поступилася 38-річній німкені Татьяні Марії у другому колі турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.