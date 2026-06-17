Ястремська розгромно програла 38-річній німкені у другому колі турніру в Ноттінгемі

Даяна Ястремська (50) поступилася 38-річній німкені Татьяні Марії (117) у другому колі турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

Матч тривав 55 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 2:6.

За поєдинок Ястремська не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 2 помилки на подачі та 6 брейків.

Lexus Nottingham Open – WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $283,347

Друге коло, 17 червня

Даяна Ястремська (Україна) – Татьяна Марія (Німеччина) 1:6, 2:6

Суперниці зустрічалися вдруге, обидва рази сильнішою була Марія.

Минулого сезону Даяна в Ноттінгемі дійшла до фіналу. Оскільки очки за той успішний виступ захистити не вдалося, з наступного тижня українка залишить топ-60 найкращих тенісисток світу.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Ноттінгемі Ястремська не без проблем обіграла "лакі-лузерку" Алісію Дудені (248, Велика Британія).