Чайка вкрала банан у тенісиста просто під час матчу: курйоз завірусився у мережі

Тенісний сезон подарував один із найкумедніших моментів року: під час турніру в Дубліні чайка вирішила взяти участь у матчі між Коннором Ганноном та Бернардом Томічем, причому зробила це у власному стилі.

У розпал зустрічі Ганнон вирішив підкріпитися бананом під час паузи між розіграшами. Здавалося б, звичайна ситуація для професійного тенісу, адже фрукти давно стали невід'ємною частиною раціону спортсменів під час матчів. Однак на цей банан уже мав свої плани несподіваний гість.

Раптом на корт прилетіла чайка, яка без жодного страху наблизилася до тенісиста, вихопила ласощі та миттєво втекла з місця "злочину". Усе сталося настільки швидко, що спортсмен навіть не встиг відреагувати.

На відео видно, як здивований Ганнон лише безпорадно розводить руками та проводжає поглядом нахабну птаху, яка зникла разом із його перекусом. Реакція тенісиста одразу розсмішила трибуни, а сам момент стрімко поширився соціальними мережами.

Втім, якщо чайка виграла боротьбу за банан, то сам Ганнон зрештою виграв значно важливіше протистояння. Попри курйозний інцидент, тенісист сенсаційно здолав колишню зірку світового тенісу Бернарда Томіча. Матч вийшов надзвичайно напруженим і завершився перемогою Ганнона у трьох сетах – 6:7 (4), 4:6, 6:7 (1).

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Раніше повідомлялося, що у Туреччині футболіст під час матчу реанімував чайку, яку випадково збили м'ячем.