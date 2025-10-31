Юний талант Барселони придбав маєток Піке та Шакіри і заспівав легендарну "Waka Waka" із молодшим братом

Юна зірка Барселони Ламін Ямал продовжує дивувати не лише на футбольному полі, а й поза ним.

Як повідомляють іспанські медіа, 17-річний талант витратив 11 мільйонів євро на розкішний маєток у престижному районі Есплугес-де-Льобрегат, що неподалік тренувальної бази каталонського клубу.

Особливість покупки в тому, що цей будинок раніше належав легендарній парі – Жерару Піке та Шакірі. Саме в цьому маєтку колись мешкала одна з найвідоміших родин Іспанії, допоки подружжя не розійшлося.

Читайте також : Фото Ямал образився на Карвахаля: зірка Барселони відписався у соцмережах від капітана Реала

Цікаво, що, Ламін вирішив символічно "освятити" нове житло – у мережі поширилося відео, де він разом із молодшим братом Кейном виконує легендарну пісню "Waka Waka" – офіційний гімн чемпіонату світу 2010 року, який приніс Шакірі світову славу серед футбольних уболівальників.

Користувачі соцмереж одразу відзначили іронію моменту: молодий футболіст Барси співає хіт колишньої дружини ексзахисника клубу, чий будинок він щойно придбав.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Ямал страждає від пубалгії. Це обмежує його швидкість на футбольному полі.

Зірковий вінгер Барселони не хоче лягати на операційний стіл, щоб виправити ситуацію із пошкодженням у паховій зоні, обравши допомогу команді у непростий час.