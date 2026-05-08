Ювентус втратив інтерес до зірки Барселони

Олег Дідух — 8 травня 2026, 01:07
Роберт Левандовський
Туринський Ювентус більше не зацікавлений у підписанні зіркового форварда Барселони Роберта Левандовського.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Агент форварда, Піні Захаві, нещодавно побував у Італії, де зустрічався з представниками кількох клубів, які виявляли зацікавленість у послугах Левандовського.

Після зустрічі з Захаві інтерес Ювентуса до Левандовського згаснув із двох причин: солідний вік нападника (у серпні поляку виповниться 38 років) і його високі запити щодо зарплати. Мілан, який був ще одним претендентом на нападника, також сумнівається у доцільності такого підписання.

Нагадаємо, контракт Левандовського з Басрелоною діє до кінця червня поточного року, продовження співпраці поляка з каталонцями піж питанням. У поточному сезоні на рахунку форварда 18 голів і 4 асисти в 42 матчах у всіх турнірах на клубному рівні.

