Скандальна зірка Барселони має намір придбати шикарний маєток, в якому проживали Піке та Шакіра

Скандали навколо Ламіна Ямала не вщухають – після суперечки з гравцями Реала і критики за поведінку поза полем, зірка Барселони знову опинилася у центрі уваги. Цього разу – через розкішну покупку, яка викликала справжній фурор у медіа.

Як повідомляє El Pais, Ямал придбає будинок, який колись належав Жерару Піке та Шакірі – тій самій віллі, де пара жила до свого гучного розставання у 2022 році.

Маєток, вартістю близько 11 мільйонів євро, розташований в елітному районі Есплугес-де-Льобрегат неподалік від тренувальної бази Барси.

Нове житло майбутнього лідера каталонців займає близько 2000 квадратних метрів і включає все, що може знадобитися молодій суперзірці: 7 спалень на трьох поверхах; два басейни – внутрішній і зовнішній; тенісний корт і власний тренажерний зал; кінозал, ігрову кімнату та навіть студію звукозапису; винний льох і кілька терас із видом на гори.

За словами близьких до футболіста джерел, Ямал планує оснастити будинок сучасною системою безпеки та облаштувати реабілітаційну зону, адже він уже кілька тижнів бореться з пубалгією, що впливає на його гру.

Нагадаємо, після перемоги Реала у Класико (2:1), Ламін Ямал не пробачив Дані Карвахалю публічну насмішку над ним, через що відписався у соцмережах від капітана "вершкових".