Дружина Зінченка відсвяткувала 31-річчя гарячою фотосесією: Влада Седан позувала в костюмі на голе тіло

Влада Седан, дружина українського футболіста Олександра Зінченка, відсвяткувала свій 31-й день народження та з нагоди особливої дати влаштувала ефектну фотосесію.

Блогерка, телеведуча й журналістка поділилася в Instagram чорно-білими портретами, на яких постала в елегантному та водночас відвертому образі.

Для святкової зйомки Влада обрала класичний чорний брючний костюм-двійку, який одягнула на голе тіло. Об'ємний жакет оверсайз підкреслив її силует, а стримана стилістика фотографій додала кадрам особливої атмосфери.

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Образ дружина футболіста доповнила лаконічними прикрасами: блискучим кольє-чокером, браслетами та каблучками. Завдяки поєднанню класичного крою, мінімалістичних аксесуарів і сміливого рішення відмовитися від топа під жакетом фотосесія вийшла водночас вишуканою та зухвалою.

Публікацію Седан вирішила не перевантажувати словами, залишивши лише короткий підпис — "31".

Нагадаємо, напередодні Аякс оголосив про відхід Зінченка з клубу на правах вільного агента. Український футболіст перейшов до Аякса з Арсенала 1 лютого 2026 року, проте взяв участь лише у 2 матчах, після чого отримав важку травму коліна, від якої відновлюється і досі.

Раніше повідомлялося, що Аякс оголосив про повернення Олександра Зінченка в клуб на період реабілітації після травми.