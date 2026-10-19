Дружина Усика влаштувала ефектну фотосесію в Парижі: Катерина зачарувала образом у чорній сукні на підборах

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина поділилася з підписниками новою фотосесією, продемонструвавши елегантний образ у французькій столиці.

На свіжих світлинах вона позує в чорній сукні та на підборах, створивши стильний і водночас жіночний образ.

Фотографії Катерина опублікувала в соціальних мережах. На кадрах дружина чемпіона позує в кімнаті, а геолокація на знімках вказує на Париж. Вишукане вбрання та стримана атмосфера фотосесії додали світлинам особливого настрою.

Авторкою фотосесії стала фотографка Емілія Кулієва. Саме вона зафіксувала Катерину в новому образі, яким та вирішила поділитися зі своїми шанувальниками.

Нагадаємо, напередодні подружжя Усиків показало, як відсвяткувало 17-ту річницю весілля.

Раніше повідомлялося, що дружина боксера поділилася веселими кадрами зі святкування ювілею батька.