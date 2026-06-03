Найсексуальніша волейболістка світу знову підірвала мережу: фото у купальнику, пляж і гарячий тиждень
Американська волейболістка Кайла Сіммонс, яку шанувальники давно називають однією з найпривабливіших спортсменок світу, потішила підписників новою добіркою яскравих кадрів зі свого повсякденного життя.
Спортсменка опублікувала серію фото та відео, на яких показала, як минув її останній тиждень. У кадр потрапило буквально все: від сонячного відпочинку на пляжі до спортивних тренувань і відвідування бейсбольного матчу.
Особливу увагу фанатів традиційно привернули пляжні знімки. На них Кайла позує в купальнику під яскравим сонцем, демонструючи чудову фізичну форму, яку підтримує завдяки регулярним тренуванням.
Також волейболістка показала моменти зі свого активного способу життя, прогулянок і спортивних занять, давши підписникам можливість зазирнути за лаштунки своїх буднів.
Свій допис Сіммонс коротко підписала фразою "Тиждень мого життя".
Нагадаємо, нещодавно дівчина поділилася кадрами з відпочинку в Туреччини, зокрема з курорту Алачати, де вона насолоджувалася сонцем.
Раніше повідомлялося, що Кайла порадувала фанатів серію гарячих знімків у відвертій фотосесії.