Найкращий презент на 51-річчя: дружина Бекхема подарувала чоловіку на день народження курей

Легендарний футболіст збірної Англії Девід Бекхем відсвяткував свій 51-й день народження та отримав доволі неочікуваний подарунок від дружини Вікторії.

Як з'ясувалося, ексзірка футболу давно мріяв про породистих курей, і Вікторія вирішила здійснити це бажання.

У мережі з'явилося відео, на якому щасливий Бекхем у ковбойському капелюсі несе коробку з шістьма курми та по черзі показує кожну з них на камеру.

Судячи з реакції Девіда, подарунок повністю влучив у ціль – футболіст не приховував емоцій і широко усміхався.

Нагадаємо, на футбольній пенсії Бекхем полюбляє займатися домашнім господарством, неодноразово показуючи фанатам свій курятник, грядки, собак для полювання і багато чого іншого.

Раніше повідомлялося, що Девіда офіційно посвятили у лицарі за його заслуги перед футболом та британським суспільством.