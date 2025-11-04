Король Великої Британії Чарльз III посвятив Бекхема в лицарі

Колишнього капітана збірної Англії сера Девіда Бекхема офіційно посвятили у лицарі за його заслуги перед футболом та британським суспільством.

Про це пише BBC.

Ексгравець Манчестер Юнайтед був посвячений у лицарі королем Чарльзом III під час церемонії в Беркширі у вівторок.

"Я не міг би пишатися собою більше. Люди знають, який я патріот – я люблю свою країну. Мені пощастило подорожувати світом, і все, про що люди хочуть зі мною говорити, це наша монархія. Я пишаюся цим", – заявив він.

Бекхема у Віндзорському замку супроводжували його дружина Вікторія та батьки Сандра та Девід.

Вікторія, яка отримала Орден Британської імперії у 2017 році за заслуги перед індустрією моди, розробила та пошила костюм, який її чоловік носив у замку.

Бекхем визнав, що в юнацькі роки захоплювався стилем Чарльза III.

"Король Чарльз був дуже вражений моїм костюмом. Він найелегантніше одягнений чоловік, якого я знаю, тому він надихнув мене на чимало образів протягом багатьох років, і він точно надихнув мене на цей образ", – сказав Бекхем.

Knighted by King Charles III at Buckingham Palace 🏅



Introducing, *Sir David Beckham* 👏 — Manchester United (@ManUtd) November 4, 2025

Під час кар'єри Девід зіграв за збірну Англії 115 матчів, в яких забив 17 голів. Виступав на позиції півзахисника. Представляв МЮ, Реал, Лос-Анджелес Гелаксі, Мілан і ПСЖ.

Але вплив Бекхема виходить далеко за межі поля. Він народився у східному Лондоні та відіграв певну роль у забезпеченні проведення Олімпійських ігор 2012 року для Лондона.

Колишній футболіст співпрацює з гуманітарною організацією ЮНІСЕФ з 2005 року, а в 2015 році на його честь було засновано фонд, щоб відзначити десятирічне партнерство між ними.

Бекхем став послом Королівського фонду у 2024 році, підтримуючи освітню програму короля Чарльза III та зусилля, спрямовані на те, щоб молодь краще розуміла природу.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році Девід Бекхем був одним з тих, кто активно підтримував український народ.

У березні того року він передав свій акаунт в Instagram харківській лікарці, яка демонструвала роботу медиків під час війни. До того ж, Бекхем разом із дружиною Вікторєю пожертвували один мільйон фунтів на допомогу українським дітям.

Але у лютому цього року Девід Бекхем зареєстрував товарний знак на території Росії.

Зазначимо, що нещодавно Олександр Зінченко організував привітання від Бекхема для своєї дружини.

Нагадаємо, сьогодні державну відзнаку з рук президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра отримав екс-форвард збірної Німеччини.