Король Великої Британії Чарльз III посвятив Бекхема в лицарі
Колишнього капітана збірної Англії сера Девіда Бекхема офіційно посвятили у лицарі за його заслуги перед футболом та британським суспільством.
Про це пише BBC.
Ексгравець Манчестер Юнайтед був посвячений у лицарі королем Чарльзом III під час церемонії в Беркширі у вівторок.
"Я не міг би пишатися собою більше. Люди знають, який я патріот – я люблю свою країну. Мені пощастило подорожувати світом, і все, про що люди хочуть зі мною говорити, це наша монархія. Я пишаюся цим", – заявив він.
Бекхема у Віндзорському замку супроводжували його дружина Вікторія та батьки Сандра та Девід.
Вікторія, яка отримала Орден Британської імперії у 2017 році за заслуги перед індустрією моди, розробила та пошила костюм, який її чоловік носив у замку.
Бекхем визнав, що в юнацькі роки захоплювався стилем Чарльза III.
"Король Чарльз був дуже вражений моїм костюмом. Він найелегантніше одягнений чоловік, якого я знаю, тому він надихнув мене на чимало образів протягом багатьох років, і він точно надихнув мене на цей образ", – сказав Бекхем.
Під час кар'єри Девід зіграв за збірну Англії 115 матчів, в яких забив 17 голів. Виступав на позиції півзахисника. Представляв МЮ, Реал, Лос-Анджелес Гелаксі, Мілан і ПСЖ.
Але вплив Бекхема виходить далеко за межі поля. Він народився у східному Лондоні та відіграв певну роль у забезпеченні проведення Олімпійських ігор 2012 року для Лондона.
Колишній футболіст співпрацює з гуманітарною організацією ЮНІСЕФ з 2005 року, а в 2015 році на його честь було засновано фонд, щоб відзначити десятирічне партнерство між ними.
Бекхем став послом Королівського фонду у 2024 році, підтримуючи освітню програму короля Чарльза III та зусилля, спрямовані на те, щоб молодь краще розуміла природу.
Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році Девід Бекхем був одним з тих, кто активно підтримував український народ.
У березні того року він передав свій акаунт в Instagram харківській лікарці, яка демонструвала роботу медиків під час війни. До того ж, Бекхем разом із дружиною Вікторєю пожертвували один мільйон фунтів на допомогу українським дітям.
Але у лютому цього року Девід Бекхем зареєстрував товарний знак на території Росії.
Зазначимо, що нещодавно Олександр Зінченко організував привітання від Бекхема для своєї дружини.
Нагадаємо, сьогодні державну відзнаку з рук президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра отримав екс-форвард збірної Німеччини.