Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Кури, собаки та вулики: Бекхем показав, чим займається у вільний час

Богдан Войченко — 11 жовтня, 12:40
Instagram
Кури, собаки та вулики: Бекхем показав, чим займається у вільний час

Колишній хавбек Реала та Манчестер Юнайтед Девід Бекхем опублікував черговий фотосет, на якому поділився своїм дозвіллям.

Читайте також :
Пообідали на славу: Бекхем хотів тихо поїсти в родинному колі, але вийшло справжнє свято

Англійський футболіст показав усіх собак, яких має родина. Сімба, Фіг, Сейдж, Олів та Логан з'явилися на декількох світлинах Девіда.

Instagram
Instagram
Instagram

Також зірковий британець сфотографував свою невеличку пасіку, яка складається із декількох вуликів.

Instagram

Звісно ж, у кадр потрапили і відомі кури Бекхема, яких він неодноразово показував у соцмережах.

Instagram

Завершилась публікація фотографією грибочків, які ексгравець зібрав у лісі, що знаходиться неподалік його садиби.

Instagram

Нагадаємо, після завершення кар'єри, Девід активно займається бізнесом та благодійною діяльністю. Він є співвласником і президентом футбольного клубу Інтер Маямі в МЛС, що є одним із його найважливіших проєктів.

Читайте також :
Відео Ранок починається не з кави: Бекхем показав, як працює у тренажерному залі

Бекхем також працює в модній індустрії, підтримуючи свій власний бренд одягу і парфумів, а також веде благодійні ініціативи, зокрема як посол ЮНІСЕФ. Він залишається активною фігурою у світі спорту та бізнесу, займаючись різними комерційними та медійними проєктами.

Девід Бекхем