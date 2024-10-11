Кури, собаки та вулики: Бекхем показав, чим займається у вільний час

Колишній хавбек Реала та Манчестер Юнайтед Девід Бекхем опублікував черговий фотосет, на якому поділився своїм дозвіллям.

Англійський футболіст показав усіх собак, яких має родина. Сімба, Фіг, Сейдж, Олів та Логан з'явилися на декількох світлинах Девіда.

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Також зірковий британець сфотографував свою невеличку пасіку, яка складається із декількох вуликів.

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Звісно ж, у кадр потрапили і відомі кури Бекхема, яких він неодноразово показував у соцмережах.

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Завершилась публікація фотографією грибочків, які ексгравець зібрав у лісі, що знаходиться неподалік його садиби.

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Нагадаємо, після завершення кар'єри, Девід активно займається бізнесом та благодійною діяльністю. Він є співвласником і президентом футбольного клубу Інтер Маямі в МЛС, що є одним із його найважливіших проєктів.

Бекхем також працює в модній індустрії, підтримуючи свій власний бренд одягу і парфумів, а також веде благодійні ініціативи, зокрема як посол ЮНІСЕФ. Він залишається активною фігурою у світі спорту та бізнесу, займаючись різними комерційними та медійними проєктами.