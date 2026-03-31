Найсексуальніша легкоатлетка світу похизувалася спільним фото з Бекхемом на гламурній вечірці

Німецька легкоатлетка Аліка Шмідт, а точніше її новий пост в Instagram буквально підірвав мережу завдяки появі поруч із однією з найбільших ікон світового футболу – Девідом Бекхемом.

Спільний знімок став частиною серії фото, яку Шмідт опублікувала після насичених 48 годин. У підписі вона привітала Бекхема з новою колекцією бренду Hugo Boss, з яким обидві зірки співпрацюють як амбасадори.

Фото миттєво стало вірусним. Публікація зібрала понад 150 тисяч лайків і сотні коментарів, ставши найуспішнішою для спортсменки за останні місяці.

Для самої Шмідт подібна увага – не новина. Вона давно поєднує спортивну кар'єру з активною присутністю в медіа, де її стиль і харизма регулярно стають приводом для обговорень.

