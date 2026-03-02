Втекла в тропіки: Білодід показала фото з яскравого відпочинку на Шрі-Ланці

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід потішила підписників новими світлинами з відпустки.

Спортсменка вирушила на екзотичну Шрі-Ланка, де насолоджується теплом, океаном і мальовничими пейзажами.

На фото Білодід позує на тлі тропічної природи – пальм, узбережжя, яскравого сонця та мавп.

Світлини з'явилися на її офіційній сторінці в Instagram і швидко зібрали тисячі вподобань.

Нагадаємо, у березні минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

У січні олімпійська призерка подорожувала Сполученими Штатами Америки та ділилася яскравим контентом зі своїми підписниками.

Напередодні спортивний директор Федерації дзюдо України назвав умову для відновлення кар'єри Білодід.