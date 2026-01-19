Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Усик номінований на "Нокаут 2025 року" від The Ring

Софія Кулай — 19 січня 2026, 09:42
Усик номінований на Нокаут 2025 року від The Ring

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) потрапив у номінацію "Нокаут року-2025" за версією The Ring.

Про це повідомляє авторитетний журнал.

19 липня 2025 року український боксер яскраво нокаутував британця Даніеля Дюбуа, відібравши у нього титул чемпіона світу по лінії IBF.

Усі номінанти на звання "Нокаут 2025 року" від The Ring

  • Нокаут колишнього володаря титулу WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-1, 22 КО) у бою проти Джина Сасакі із Японії (19-2-1, 13 КО).
  • Нокаут чемпіона WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) у реванші проти колишнього чемпіона світу з Великої Британії Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).
  • Нокаут чемпіона WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігеса (23-0, 16 КО) у протистоянні проти ексчемпіона світу Фернандо Мартінеса (18-1, 9 KO).
  • Нокаут Френка Мартіна (19-1, 13 КО), який виступає у першій напівсередній вазі, у зустрічі проти Рансеса Бартелемі (30-4-1, 15 KO).
  • Нокаут володаря титулу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) проти австралійського боксера надважкої ваги Джастіса Гуні (12-1, 7 КО).

До слова, церемонія нагородження The Ring Awards відбудеться вже 30 січня в американському Нью-Йорку.

Нагадаємо, що Усик не потрапив у номінацію "Боксер року-2025" від The Ring.

Читайте також :
WBC схвалила захист титулу Усика в бою з Вайлдером
Олександр Усик Даніель Дюбуа Усик - Дюбуа

Олександр Усик

Торт, шампанське і файр-шоу: дружина Усика показала, як Олександр відсвяткував своє 39-річчя
The Ring не включив Усика у список номінантів на звання найкращого боксера 2025 року
WBC схвалила захист титулу Усика в бою з Вайлдером
Запрошую на тренування: Усик відповів на закиди щодо свого віку
Великий боєць: Ф'юрі привітав Усика з днем народження

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік