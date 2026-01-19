Усик номінований на "Нокаут 2025 року" від The Ring
Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) потрапив у номінацію "Нокаут року-2025" за версією The Ring.
Про це повідомляє авторитетний журнал.
19 липня 2025 року український боксер яскраво нокаутував британця Даніеля Дюбуа, відібравши у нього титул чемпіона світу по лінії IBF.
Усі номінанти на звання "Нокаут 2025 року" від The Ring
- Нокаут колишнього володаря титулу WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-1, 22 КО) у бою проти Джина Сасакі із Японії (19-2-1, 13 КО).
- Нокаут чемпіона WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) у реванші проти колишнього чемпіона світу з Великої Британії Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).
- Нокаут чемпіона WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігеса (23-0, 16 КО) у протистоянні проти ексчемпіона світу Фернандо Мартінеса (18-1, 9 KO).
- Нокаут Френка Мартіна (19-1, 13 КО), який виступає у першій напівсередній вазі, у зустрічі проти Рансеса Бартелемі (30-4-1, 15 KO).
- Нокаут володаря титулу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) проти австралійського боксера надважкої ваги Джастіса Гуні (12-1, 7 КО).
До слова, церемонія нагородження The Ring Awards відбудеться вже 30 січня в американському Нью-Йорку.
Нагадаємо, що Усик не потрапив у номінацію "Боксер року-2025" від The Ring.