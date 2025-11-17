Ніжність поза рингом: Усик з дружиною влаштували стильну фотосесію

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик вкотре довів, що справжня сила – не лише у рингу, а й у стосунках.

Разом із дружиною Катериною Усик пара поділилася атмосферними романтичними світлинами, які миттєво розлетілися соцмережами та викликали шквал захоплених коментарів.

Фото з'явилися в Instagram Катерини, де вона показала ніжні, стильні та абсолютно кінематографічні кадри.

Для фотосесії подружжя обрало майже однакові образи в total black стилі: Катя постала в модному оверсайз костюмі, а Олександр – у класичному чорному костюмі та білій сорочці, підкресливши елегантність та мінімалістичну естетику знімків.

Нагадаємо, напередодні Усик разом із Теренсом Кроуфордом відвідали вечір боксу у Ташкенті.

На очах двох зіркових боксерів дворазовий чемпіон Олімпійських ігор з Узбекистану Баходір Джалолов переміг нігерійця Соломоном Адебайо.