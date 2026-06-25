Дерев'янченко назвав амбітний план на майбутнє

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко (16-6, 11 KO) розповів, чи готовий він битися за пояс Zuffa Boxing.

Його слова передає vRINGe.

"Якщо чесно, наразі про це не думаю. Мені б повернутися добре, показати себе. А вже після цього можна буде рухатись далі і про щось думати. Ну ось що я хочу? Я хочу повернутись. І не просто повернутись. А повернутись у топ. У середній вазі або в суперсередній. Тому що в суперсередній вазі Крістіан Мбіллі, з яким я боксував, став чемпіоном світу і у вересні боксуватиме з Канело Альваресом. А Хайме Мунгія місяць тому виграв пояс у Хосе Ресендіса", – сказав Дерев'янченко.

Українець також зазначив, що свого часу претендував на поєдинок із Ресендісом:

"Не вийшло. І Ресендіс боксував із Мунгією. Тому зараз я хочу знову увійти до топу. А вже тоді думати про пояс — Zuffa чи якесь інше".

Zuffa Boxing – це спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

Напередодні повідомлялося, що Дерев'янченко проведе свій наступний бій проти американця Джаліла Гекетта (12-1).

Востаннє українець боксував на початку липня 2025-го, коли нокаутував американця Джеремі Рамоса на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл.