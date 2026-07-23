Олімпійський призер оцінив боксерську спадщину Усика, порівнявши українця з легендами минулого

Британський супертяж Фрейзер Кларк (9-3-1, 7 КО) висловився про боксерську спадщину Олександр Усик (25-0, 16 КО).

Його слова передає talkSPORT Boxing.

Спортсмен розповів, яке місце українець посяде в пантеоні найвидатніших надважковаговиків усіх часів, якщо завершить кар'єру непереможеним. 34-річний боєць переконаний, що колишній абсолют точно заслужив на звання легенди.

"Думаю, він буде серед найвеличніших. Для мене першим у цьому списку завжди залишається Мохаммед Алі. І, можливо, не лише через те, чого він досяг у боксі, а й через те, що зробив за межами рингу. Але якщо говорити саме про рівень суперників і боксерські досягнення, то я не бачу причин, чому наступним у цьому списку не має бути Олександр Усик.

Ми часто згадуємо Роккі Марчіано та його бездоганний рекорд. Потрібно дивитися саме на рекорди. В Усика він ідеальний. Олександр також дуже багато робить для своєї країни. Ми бачимо, що він чудова людина. Тож для мене не проблема поставити його в один ряд з найкращими в історії", – сказав Кларк.