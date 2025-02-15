Чотири українки отримали суперниць по першому колу на престижному турнірі у Дубаї

Чотири українські тенісистки зіграють в основній сітці турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, який з 16 по 22 лютого пройде у Дубаї, ОАЕ.

Марта Костюк (21) у першому колі зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації. У випадку перемоги, у другому раунді на Марту чекатиме гра або з Донною Векич (19, Хорватія), або з Софією Кенін (73, США).

Еліна Світоліна (23) розпочне змагання із матчу з Анною Калінською (18, -), минулорічною фіналісткою турніру у Дубаї. Переможниця цього протистояння зустрінеться з сильнішою у грі між Ребеккою Шрамковою (46, Словаччина) та Кларою Таусон (39, Данія).

Даяна Ястремська (49) на старті поміряється силами з Магдою Лінетт (36, Польща). Якщо вдасться пройти до другого раунду, там українка зустрінеться або з Беатріс Хаддад Маєю (16, Бразилія), або з Анастасією Потаповою (31, -).

Ангеліна Калініна (50) посперечається з Вікторією Азаренко (30, -). У наступному колі на переможницю цього матчу вже чекатиме друга ракетка світу Іга Швьонтек з Польщі.

Нагадаємо, що раніше на турнірі аналогічної серії у Досі найдалі серед українок пройшла Марта Костюк, яка поступилася у чвертьфіналі Аманді Анісімовій (41, США).