У зірки збірної України народилася друга дитина: футболіст розкрив ім’я і поділився першими фото

Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко вдруге став батьком. Радісною новиною футболіст поділився разом із дружиною Вікторією у соцмережах.

Пара опублікувала зворушливі кадри з новонародженою донькою та розкрила її ім'я. Дівчинку назвали Ніною.

"Ніна. Один місяць із тобою", – підписали подружжя спільну публікацію, присвячену малечі.

Нагадаємо, для Миколенка та його дружини це вже друга дитина. Їхня перша донька Поліна народилася у лютому 2025 року.

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