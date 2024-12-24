Миколенко стане батьком! Дружина Віталія оголосила про вагітність

Захисник Евертона і збірної України Віталій Миколенко стане батьком!

Футболіст та його дружина Вікторія оголосили про радісну новину у соціальних мережах.

"Ми чекаємо на тебе", – написав Миколенко, прикріпивши милі фото з коханою та снімком УЗД.

Нагадаємо, Віталій та Вікторія зустрічалися декілька років, а у лютому зіграли весілля.

Цього сезону на рахунку 25-річного гравця 14 матчах у межах АПЛ, в яких він відзначився лише жовтою карткою.

Контракт Миколенка з "ірисками" спливає у липні 2026 року.