Колишня українська гімнастка зачарувала ніжними фото під час вагітності

Колишня українська гімнастка Валерія Ярмоленко, яка раніше виступала під прізвищем Суязова, поділилася з підписниками дуже ніжними та атмосферними кадрами зі свого життя.

Спортсменка опублікувала серію фото з сонячного Тенеріфе, де зараз проживає разом із коханим. На світлинах Валерія показала прогулянки серед мальовничих пейзажів острова, затишні моменти буденного життя та зворушливі фото з вагітним животиком.

Особливу увагу фанатів привернула тепла атмосфера кадрів – океан, пальми, захід сонця та щаслива усмішка майбутньої мами створили справжній вайб спокою та гармонії.

Свою публікацію Валерія підписала:

"Насолоджуюся своєю прекрасною вагітністю у прекрасному місці з прекрасними людьми".

Нагадаємо, колишня зірка гімнастики оголосила про вагітність у березні цього року, показавши відео зі знімками УЗД.

