Матч збірної і романтична атмосфера: Світоліна поділилася ефектними знімками з Парижа

Богдан Войченко — 18 листопада 2025, 00:01
Українська тенісна зірка Еліна Світоліна продовжує тішити шанувальників стильним та натхненним контентом у соцмережах.

Цього разу спортсменка поділилася новою серією атмосферних фото прямо з Парижа, де вона провела кілька днів.

Під час свого короткого візиту Світоліна встигла завітати на матч збірної України проти Франції (0:4), підтримавши рідну команду з трибун.

Окрім спортивних емоцій, Еліна занурилася у чарівну атмосферу міста кохання – у стрічці з'явилися стильні кадри з готелю, а також романтичні фото з прогулянок паризькими вулицями.

Нагадаємо, Світоліна достроково завершила тенісний сезон після поразки від Жасмін Паоліні у межах Кубку Біллі Джин Кінг.

Раніше перша ракетка України розповіла про три свої найкращі матчі в 2025 році, а також назвала поєдинок, який воліла б переграти.

