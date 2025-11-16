Світоліна назвала три свої найкращі матчі сезону та поєдинок, який хотіла б переграти

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про три свої найкращі матчі в сезоні-2025, а також назвала поєдинок, який воліла б переграти.

Слова тенісистки наводить Перший тенісний подкаст.

Усі три найпам'ятніші матчі Еліни цього сезони були трисетовими.

"Перший матч – у Досі проти Маркети Вондроушової (0:6, 6:2, 7:5). Вона для мене є дуже незручною суперницею, тому я була дуже рада обіграти її на великому турнірі. Це був дуже напружений матч. Другий – це матч проти Кароліни Мухової в Маямі, який мені вдалося виграти (6:2, 3:6, 6:2). Там був дуже класний рівень, ми обидві грали на високому рівні. Я рада, що змогла виконати всі елементи, дограти і перемогти. І, звичайно, останній матч – це проти Жасмін Паоліні на Ролан Гаррос (4:6, 7:6, 6:1), коли мені вдалося обіграти її з двох матч-пойнтів, показати силу волі і зіграти теж на класному рівні", – поділилася Світоліна.

Переграти ж одеситка хотіла б свій останній матч сезону.

" Матч, який я хотіла б переграти, – проти Паоліні у півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг. Для мене це була дуже болюча поразка. Звичайно, хотіла б взагалі її не мати, але це досвід, який мені потрібно пройти, проаналізувати, рухатися далі і намагатися більше не мати такого поганого досвіду".

Нагадаємо, що невдовзі після поразки від Жасмін Паоліні у Кубку Біллі Джин Кінг Еліна Світоліна оголосила про завершення сезону для себе.