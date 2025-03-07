40 хвилин на підйом і хвилина на збори: Світоліна розкрила кумедні моменти життя з Монфісом

Перша ракетка України Еліна Світоліна разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом взяла участь у шоу, де пара розповіла про особисте життя.

Тенісистка у гумористичному форматі поділилася складнощами життя із французом.

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Українка зізналася, що її чоловік 40 хвилин витрачає на те, щоб встати з ліжка, проте одягається лише за хвилину.

Монфіс вирішив "парирувати" цю заяву, сказавши, що завжди встає раніше за Еліну і колись в своєму блозі на Ютубі розкаже фанам усю правду.

Нагадаємо, цього тижня Світоліна зіграє на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Українка у другому колі змагань зустрінеться з Ешлін Крюгер (41, США).

Матч Еліни з американкою відбудеться у суботу, 8 березня. Орієнтовний час початку гри – 02:15 за Києвом.

Напередодні жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг. Еліна Світоліна піднялася на одну позицію, повернувши собі статус першою ракеткою України.