Журналіст закрив потилицею огляд атаки під час матчу в Чилі: оператор не витримав і дав йому по голові

У Чилі стався кумедний епізод під час футбольного матчу регіональних команд, який змусив коментаторів ледве стримувати сміх.

Журналіст настільки емоційно відреагував на атаку однієї з команд, що раптово підвівся просто перед камерою та повністю закрив глядачам огляд поля. Оператор не розгубився й знайшов спосіб нагадати непроханому "герою трансляції", що той заважає зйомці.

Курйоз стався в момент, коли одна з команд проводила небезпечну атаку. Журналіст, який перебував перед камерою, різко підвівся на емоціях і затулив потилицею значну частину футбольного поля.

У цей момент глядачі трансляції замість розвитку атаки побачили лише голову чоловіка, який, схоже, зовсім забув про камеру позаду себе.

Оператор вирішив не чекати, поки журналіст сам зрозуміє свою помилку. Він простягнув руку й легенько дав чоловікові по голові, недвозначно натякаючи, що той перекриває огляд. Після цього журналіст одразу присів, повернувши глядачам можливість стежити за подіями на полі.

Судячи з усього, момент завершився без гола – м'яч пішов на кутовий. Втім, найбільше уваги привернула не сама атака, а несподівана взаємодія журналіста з оператором. Коментатори матчу, побачивши цей епізод, ледве стримували сміх, а кумедна ситуація стала справжньою родзинкою трансляції.

Раніше повідомлялося, що тренер чеського клубу став зіркою соцмереж завдяки шаленій витримці під час інтервʼю із журналісткою з великим декольте.