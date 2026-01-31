Монфіс тролить кохану: Світоліна показала, які "шедеври" чоловік зберігає у своєму телефоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна знову підкорила соцмережі – цього разу не спортивним хайлайтом, а веселим сімейним моментом.

Тенісистка долучилася до популярного челенджу, у якому зірки показують, які фото зберігають їхні половинки у галереї телефону.

Еліна вирішила зазирнути у смартфон свого чоловіка – французького тенісиста Гаеля Монфіса.

І результат виявився дуже несподіваним. Замість красивих професійних кадрів у галереї були кумедні гримаси, невдалі моменти та смішні ракурси.

Нагадаємо, Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7). У чвертьфіналі наша тенісистка розгромила третю ракетку світу Коко Гофф зі США.

У наступному етапі змагань Еліна не зуміла вперше в кар'єрі вийти в фінал турніру Grand Slam, поступившись у півфіналі Australian Open першій ракетці світу "нейтральній" Аріні Сабалєнці.