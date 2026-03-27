Богдан Войченко — 27 березня 2026, 13:38
Костюк вразила образом у Маямі: ефектний вихід на червону доріжку

Українська тенісистка Марта Костюк стала однією з головних зірок світського вечора, присвяченого турніру в Маямі, з'явившись на червоній доріжці у вражаючому та нестандартному образі.

Спортсменка обрала приталену сукню, яка ефектно підкреслювала її силует. Особливу увагу привертав дизайн тканина з візерунками, що нагадують деревну кору, створювала ілюзію природних ліній тіла та виглядала водночас сміливо й елегантно.

Образ Костюк викликав активне обговорення у соцмережах, де фанати відзначили її впевненість і почуття стилю, назвавши вихід одним із найяскравіших на заході.

На доріжці українка з'явилася не сама її супроводжували тенісистка Єва Лис та відома німецька модель Каролін Даур.

Нагадаємо, Костюк не зуміла обіграти другу ракетку світу Єлену Рибакіну в третьому колі турніру серії WTA 1000 в Маямі, поступившись з рахунком 3:6, 4:6.

Після матчу Марта висловилась про свою гру та подякувала фанатам за підтримку.

