Костюк вразила образом у Маямі: ефектний вихід на червону доріжку

Українська тенісистка Марта Костюк стала однією з головних зірок світського вечора, присвяченого турніру в Маямі, з'явившись на червоній доріжці у вражаючому та нестандартному образі.

Спортсменка обрала приталену сукню, яка ефектно підкреслювала її силует. Особливу увагу привертав дизайн – тканина з візерунками, що нагадують деревну кору, створювала ілюзію природних ліній тіла та виглядала водночас сміливо й елегантно.

Образ Костюк викликав активне обговорення у соцмережах, де фанати відзначили її впевненість і почуття стилю, назвавши вихід одним із найяскравіших на заході.

На доріжці українка з'явилася не сама – її супроводжували тенісистка Єва Лис та відома німецька модель Каролін Даур.

Нагадаємо, Костюк не зуміла обіграти другу ракетку світу Єлену Рибакіну в третьому колі турніру серії WTA 1000 в Маямі, поступившись з рахунком 3:6, 4:6.

Після матчу Марта висловилась про свою гру та подякувала фанатам за підтримку.