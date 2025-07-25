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Світоліна поділилася стильними знімками у дизайнерському вбранні

Богдан Войченко — 25 липня 2025, 09:07
Instagram
Світоліна поділилася стильними знімками у дизайнерському вбранні

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася в соцмережах яскравими кадрами з б’юті-центру, де продемонструвала стильний костюм і оновлений образ.

Еліна обрала елегантний костюм, що підкреслив її струнку фігуру та почуття стилю. У поєднанні з легкою, свіжою зачіскою новий лук справив справжній фурор серед її підписників.

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На знімках спортсменка виглядає розслаблено й упевнено вона із задоволенням позувала та демонструвала результати візиту до салону. Судячи з реакції фанатів, новий стиль Еліни справжній хіт.

Нагадаємо, у понеділок WTA оновила свій рейтингЗа підсумками тижня перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на 13 сходинку.

Раніше Світоліна поділилася планами на завершення тенісного сезону.

Еліна Світоліна теніс фотосесія