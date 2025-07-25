Світоліна поділилася стильними знімками у дизайнерському вбранні
Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася в соцмережах яскравими кадрами з б’юті-центру, де продемонструвала стильний костюм і оновлений образ.
Еліна обрала елегантний костюм, що підкреслив її струнку фігуру та почуття стилю. У поєднанні з легкою, свіжою зачіскою новий лук справив справжній фурор серед її підписників.
На знімках спортсменка виглядає розслаблено й упевнено – вона із задоволенням позувала та демонструвала результати візиту до салону. Судячи з реакції фанатів, новий стиль Еліни – справжній хіт.
Нагадаємо, у понеділок WTA оновила свій рейтинг. За підсумками тижня перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на 13 сходинку.
Раніше Світоліна поділилася планами на завершення тенісного сезону.