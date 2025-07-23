Легенди українського тенісу провели майстерклас для юних гравців у Житомирі
Перша ракетка України Еліна Світоліна та екстенісист, а нині військовослужбовець Сергій Стаховський провели майстерклас для більше ніж 100 дітей у Житомирі.
Про подію повідомляє Житомир.info.
"Для мене важлива популяризація спорту в Україні, працювати з дітьми. Зараз дуже складні умови, багато зайвого негативу, дітям це заважає, для мене важливо давати мотивацію для їхніх мрій. Будемо грати з ними, потім спілкуватися.
Учасники розподілені на вікові підгрупи за рівнями, під час реєстрації вони заповнювали анкету, тобто, ми знаємо, який в них рівень", – сказала Світоліна.
Захід став черговим кроком у підтримці регіонального тенісу і формуванні нового покоління українських спортсменів, які здійснюються фондом Svitolina Foundation.
"Щиро дякуємо дітям за відкриті серця, батькам – за довіру, команді – за відданість, а партнерам – за підтримку, з якою ми можемо здійснювати бажання юних спортсменів", – йдеться на сторінці фонду у фейсбуці.
Нагадаємо, що Світоліна і Стаховський цього року вже проводили майстеркласи у Вінниці та Львові.