Легенди українського тенісу провели майстерклас для юних гравців у Житомирі

Перша ракетка України Еліна Світоліна та екстенісист, а нині військовослужбовець Сергій Стаховський провели майстерклас для більше ніж 100 дітей у Житомирі.

Про подію повідомляє Житомир.info.

"Для мене важлива популяризація спорту в Україні, працювати з дітьми. Зараз дуже складні умови, багато зайвого негативу, дітям це заважає, для мене важливо давати мотивацію для їхніх мрій. Будемо грати з ними, потім спілкуватися.

Учасники розподілені на вікові підгрупи за рівнями, під час реєстрації вони заповнювали анкету, тобто, ми знаємо, який в них рівень", – сказала Світоліна.