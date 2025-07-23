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Легенди українського тенісу провели майстерклас для юних гравців у Житомирі

Станіслав Матусевич — 23 липня 2025, 18:19
Легенди українського тенісу провели майстерклас для юних гравців у Житомирі
Еліна Світоліна і Сергій Стаховський
Svitolina Foundation

Перша ракетка України Еліна Світоліна та екстенісист, а нині військовослужбовець Сергій Стаховський провели майстерклас для більше ніж 100 дітей у Житомирі.

Про подію повідомляє Житомир.info.

"Для мене важлива популяризація спорту в Україні, працювати з дітьми. Зараз дуже складні умови, багато зайвого негативу, дітям це заважає, для мене важливо давати мотивацію для їхніх мрій. Будемо грати з ними, потім спілкуватися.

Учасники розподілені на вікові підгрупи за рівнями, під час реєстрації вони заповнювали анкету, тобто, ми знаємо, який в них рівень", – сказала Світоліна.

Захід став черговим кроком у підтримці регіонального тенісу і формуванні нового покоління українських спортсменів, які здійснюються фондом Svitolina Foundation.

Svitolina Foundation
"Щиро дякуємо дітям за відкриті серця, батькам – за довіру, команді – за відданість, а партнерам – за підтримку, з якою ми можемо здійснювати бажання юних спортсменів", – йдеться на сторінці фонду у фейсбуці.

Нагадаємо, що Світоліна і Стаховський цього року вже проводили майстеркласи у Вінниці та Львові.

Еліна Світоліна Сергій Стаховський

Еліна Світоліна

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