Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Світоліна та Ястремська піднялися, Костюк зберегла свою позицію в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Лисак — 21 липня 2025, 09:17
Світоліна та Ястремська піднялися, Костюк зберегла свою позицію в оновленому рейтингу WTA
Getty Images

У понеділок, 21 липня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

За підсумками тенісного тижня перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на 13 сходинку.

Читайте також :
Фото пояснюємо Гейм, сет і матч: вчимося краще розуміти великий теніс

Лідирувати продовжує білоруска Аріна Сабалєнка, яка значно збільшила свій відрив від Коко Гофф після Вімблдонського турніру. У першій десятці рейтингу змін не відбулося.

Марта Костюк зберегла свою 27 сходинку в списку, а Даяна Ястремська після виходу у півфінал турніру в Гамбурзі піднялася на 6 позицій і тепер розташувалася на 33 місці рейтингу.

Юлія Стародубцева опустилася на два рядки і йде 74-ю. Ангеліна Калініна втратила 4 позиції і перемістилася на 127 місце.

Олександра Олійникова після виграшу турніру серії ITF W75 у Гаазі та персонального рекорду минулого тижня, опустилася на 2 сходинки.

Дар'я Снігур навпаки продемонструвала прогрес та повернулася до топ-200. Так само значно піднялася в рейтингу Анастасія Соболєва, яка зараз йде 216-ю після підйому відразу на 17 позицій.

Рейтинг WTA

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 12,420;
  2. (2). Коко Гофф (США) – 7669;
  3. (3) Іга Швьонтек (Польща) – 6813;
  4. (4). Джессіка Пегула (США) – 6423;
  5. (5). Мірра Андрєєва (-) – 5163;
  6. (6). Чжен Ціньвень (Китай) – 4553;
  7. (7). Аманда Анісімова (США) – 4470
  8. (8). Медісон Кіз (США) – 4374;
  9. (9). Жасмін Паоліні (Італія) – 3576;
  10. (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3454;

...

13 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2794;
27 (27). Марта Костюк (Україна) – 1616;
33 (39). Даяна Ястремська (Україна) – 1394;
74 (72). Юлія Стародубцева (Україна) – 875;
127 (123). Ангеліна Калініна (Україна) – 603;
172 (170). Олександра Олійникова (Україна) – 420;
192 (201). Дар'я Снігур (Україна) – 384;
216 (233). Анастасія Соболєва (Україна) – 337.

WTA Ангеліна Калініна Марта Костюк Еліна Світоліна Даяна Ястремська Юлія Стародубцева Олександра Олійникова Дар'я Снігур

WTA

Сенсація Ролан Гаррос 2025 виграла свій перший титул WTA в кар'єрі
Експ'ята ракетка світу повідомила про майбутнє завершення кар'єри
Гейм, сет і матч: вчимося краще розуміти великий теніс
Парадокс Світоліної, хто зможе зупинити Сабалєнку: прев'ю Вімблдону 2025
Марта Костюк: У 13 років виступала у Верховній Раді, у 14 – виграла юніорський Australian Open та відмовилася їздити до Росії

Останні новини