Світоліна та Ястремська піднялися, Костюк зберегла свою позицію в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 21 липня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

За підсумками тенісного тижня перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на 13 сходинку.

Лідирувати продовжує білоруска Аріна Сабалєнка, яка значно збільшила свій відрив від Коко Гофф після Вімблдонського турніру. У першій десятці рейтингу змін не відбулося.

Марта Костюк зберегла свою 27 сходинку в списку, а Даяна Ястремська після виходу у півфінал турніру в Гамбурзі піднялася на 6 позицій і тепер розташувалася на 33 місці рейтингу.

Юлія Стародубцева опустилася на два рядки і йде 74-ю. Ангеліна Калініна втратила 4 позиції і перемістилася на 127 місце.

Олександра Олійникова після виграшу турніру серії ITF W75 у Гаазі та персонального рекорду минулого тижня, опустилася на 2 сходинки.

Дар'я Снігур навпаки продемонструвала прогрес та повернулася до топ-200. Так само значно піднялася в рейтингу Анастасія Соболєва, яка зараз йде 216-ю після підйому відразу на 17 позицій.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 12,420; (2). Коко Гофф (США) – 7669; (3) Іга Швьонтек (Польща) – 6813; (4). Джессіка Пегула (США) – 6423; (5). Мірра Андрєєва (-) – 5163; (6). Чжен Ціньвень (Китай) – 4553; (7). Аманда Анісімова (США) – 4470 (8). Медісон Кіз (США) – 4374; (9). Жасмін Паоліні (Італія) – 3576; (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3454;

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13 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2794;

27 (27). Марта Костюк (Україна) – 1616;

33 (39). Даяна Ястремська (Україна) – 1394;

74 (72). Юлія Стародубцева (Україна) – 875;

127 (123). Ангеліна Калініна (Україна) – 603;

172 (170). Олександра Олійникова (Україна) – 420;

192 (201). Дар'я Снігур (Україна) – 384;

216 (233). Анастасія Соболєва (Україна) – 337.