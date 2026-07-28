Синя терапія: Світоліна підкорила фанатів розкішними фото в бікіні з яхти

Перша ракетка України Еліна Світоліна потішила шанувальників новою серією яскравих світлин зі своєї літньої відпустки.

Українська тенісистка опублікувала в Instagram сонячні кадри, зроблені під час відпочинку на яхті. На фото спортсменка позує у стильних образах, серед яких тонке бікіні з блакитним і чорним ліфами, а також легка спідниця з ефектним розрізом, що вдало підкреслила її струнку фігуру.

Особливу увагу прихильників привернув і вибір гардероба. Для поїздки Світоліна обрала речі від українських брендів: капелюшок від Ruslan Baginskiy та купальник від Bevza.

"Синя терапія", — лаконічно підписала свою публікацію українська тенісистка.

Нагадаємо, напередодні Світоліна стала амбасадоркою клубу УПЛ Харків. Невдовзі перша ракетка України розповіла про свої футбольні вподобання.

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Раніше Еліна поділилася кадрами з відпочинку на яхті, похизувавшись різними образами.