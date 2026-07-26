Якщо я так і не виграю турнір Grand Slam – це нормально: Світоліна розповіла про своє ставлення до завершення кар'єри

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що після завершування своєї кар'єри почуватиметься щасливою, навіть якщо не виграє Grand Slam, оскільки не хоче, аби її досягнення визначали радість у її подальшому житті.

Її слова передає BTU.

"Думаю, навіть якщо я завершу кар'єру вже завтра, то все одно буду щасливою людиною. Я не хочу, щоб мої результати визначали моє щастя. Мені знадобився певний час, щоб усвідомити, що якщо я так і не виграю турнір Grand Slam – це нормально.

Я зможу з цим жити й бути щасливою після завершення кар'єри. Якщо цього не станеться, це не буде кінцем світу. Це не означає, що я перестала вірити в себе. Можливо, вже за два роки чи трохи пізніше в мене з'явиться шанс виграти Grand Slam.

Але я знайшла внутрішній спокій. Якщо цього не станеться, я все одно буду щасливою. У мене буде сім'я, я гратиму в гольф або займатимуся дітьми. Для мене найважливіше – завершити кар'єру на власних умовах. Звичайно, я хотіла б грати ще кілька років, тож сподіваюся, що моє тіло мені це дозволить. А потім просто бути в гармонії із собою та піклуватися про своїх дітей".