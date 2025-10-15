Світоліна зворушливо привітала доньку з днем народження: милі фото і торт із людиною-павуком

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася зворушливим дописом у соцмережах, привітавши доньку Скай із третім днем народження.

Спортсменка опублікувала милі фото святкування, на яких видно іменинний торт із Людиною-павуком – улюбленим героєм маленької іменинниці.

"3 роки вже... Час летить так швидко, і кожен день із тобою – це благословення. Спостерігати, як ти ростеш, смієшся і відкриваєш світ – найбільша пригода з усіх," – написала Світоліна у своєму дописі.

Тенісистка також додала, що разом із чоловіком Гаелем Монфісом відчуває безмежну вдячність за можливість бачити, як донька стає "радісною, допитливою і доброю маленькою душею".

Світоліна завершила допис словами, які розчулили шанувальників:

"Ми тебе безмежно любимо, Скай. Ти робиш наше життя яскравішим лише тим, що ти є".

Фани засипали спортсменку привітаннями, а фото зі святкування швидко розлетілися мережею.

Нагадаємо, напередодні Світоліна шокувала заявою про те, що більше не зіграє у 2025-му році.

Натомість її чоловік Гаель Монфіс заявив, що завершить після сезону-2026.