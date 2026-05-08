Повернулась до своїх витівок: колишня зірка тенісу підірвала мережу гарячими фото у бікіні

Колишня фіналістка Вімблдону Ежені Бушар знову опинилася у центрі уваги соцмереж. Канадська тенісистка, яка завершила професійну кар'єру минулого літа, опублікувала серію нових фото з відпочинку у Маямі-Біч.

На знімках 32-річна спортсменка позує у чорному бікіні та джинсах на фоні узбережжя.

Публікацію Бушар підписала короткою фразою: "back on my nonsense", що можна перекласти як "повернулась до своїх витівок".

Новий допис швидко став вірусним серед її підписників, набравши майже 50 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.

Нагадаємо, після 16 років кар'єри канадка завершила виступи в тенісі та перейшла у професійний піклбол, де наразі посідає восьму сходинку світового рейтингу.

Раніше Бушар розповіла, як один іміджевий експеримент коштував їй великого спонсорського контракту.