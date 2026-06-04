Возз'єднанню бути? Скандальна Ванда Нара поцілувалася з ексчоловіком, якому зрадила з Ікарді

Ванда Нара та її колишній чоловік Максі Лопес знову опинилися в центрі уваги. Причиною став їхній пристрасний поцілунок у новому серіалі, який миттєво став вірусним у соцмережах.

Сцена викликала справжній вибух обговорень серед фанатів. Багато хто навіть не повірив, що поцілунок був справжнім, припускаючи використання штучного інтелекту або монтажу.

Адже востаннє Ванду та Максі бачили разом у романтичному контексті ще до їхнього гучного розлучення понад десять років тому. Втім, ще цікавішим виявилося те, що відбувалося за кадром.

Під час зйомок Ванда категорично не хотіла цілувати колишнього чоловіка. За лаштунками вона жартувала, що краще б її роль виконала інша акторка, а саму сцену називала надто дивною ідеєю. Телезірка також відмовлялася сприймати романтичний епізод серйозно, постійно підколюючи ексчоловіка та сценаристів.

Попри це, сцену все ж зняли, а саме вона стала головною темою обговорень після виходу проєкту. Фанати масово почали ділитися уривками відео та сперечатися, чи не означає це можливе потепління у стосунках між колишнім подружжям.

Нагадаємо, історія Ванди Нари та Максі Лопеса свого часу стала однією з найскандальніших у футбольному світі. Пара розлучилася у 2013 році, а невдовзі Ванда почала стосунки з колишнім другом і партнером Лопеса по команді — Мауро Ікарді. Саме цей любовний трикутник роками залишався джерелом конфліктів та публічних суперечок.

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Тому поява Ванди та Максі в одній романтичній сцені через багато років після розриву стала справжньою несподіванкою для шанувальників і вже претендує на звання одного з найобговорюваніших моментів року.

Раніше повідомлялося, що Нара продовжує залишатися головною героїнею світських хронік: після розлучення з Ікарді її пов'язували із музикантом L-Gante та навіть із гравцем ПСЖ Ашрафом Хакімі.