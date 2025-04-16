Гламурна футболістка зі скандальним хобі порадувала прихильників гарячим знімком у корсеті

Колишня гравчиня Чарльтона та Лейтон Орієнт Мадлен Райт, яка нині виступає за Чешем Юнайтед, знову опинилася в центрі уваги своїх численних підписників у соцмережах.

Гламурна футболістка знову здивувала фанів ефектним фото в корсеті, яким вона поділилася на вихідних.

Дівчина зробила знімок, сидячи за столом у своєму новому будинку.

Нагадаємо, Райт, яка також успішно розвиває модельну кар'єру на OnlyFans, має понад 325 тисяч підписників в Instagram. Футбол не є її основним джерелом доходу, адже за продаж інтимних фото вона заробляє понад 500 тисяч фунтів на рік.

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Напередодні Мадлен порадувала прихильників звабливими знімками на березі моря.

Раніше повідомлялося, що зірка жіночого баскетболу змінила спорт на платформу для дорослих, ставши мільйонеркою.