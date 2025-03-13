Боротьба за гроші продовжується: зірковий футболіст може залишитися без маєтку та прав на дітей

Резонансне розлучення Ванди Нари та Мауро Ікарді набирає нових обертів. Перше судове засідання, яке мало відбутися 11 березня в Мілані, було несподівано перенесене щонайменше до кінця травня.

За інформацією іноземних ЗМІ, подружжя змушене чекати до 27 травня, щоб дізнатися, коли процес продовжиться.

Причина затримки – юридичні маневри самої Ванди. Вона ініціювала додатковий позов в Аргентині, і суддя в Італії ухвалив рішення на її користь. Таким чином, процес може продовжитися не в Європі, а в Латинській Америці. Це означає, що Ванда не зобов’язана подорожувати до Італії, чого вона активно прагнула, пояснюючи своє рішення необхідністю бути поруч із сином Валентіно, який проходить терапію.

Цікаво, що поки Ікарді вирушив до Мілана на слухання разом зі своєю нинішньою пасією, акторкою Чіною Суарес, Ванда залишилася в Аргентині. І цей стратегічний хід приніс їй перемогу – принаймні на даному етапі. Крім того, футболіст за цей час витратив на суд, адвоката та бюрократичні моменти близько 300 тисяч євро!

Суддя вирішив, що оскільки Мауро грає та живе в Туреччині, а Ванда працює в Аргентині та виховує їхніх дітей, саме аргентинська юрисдикція має визначити їхнє майбутнє.

Ситуація ускладнюється різницею між італійськими та аргентинськими законами щодо розлучень. В Аргентині процес проходить значно швидше, тоді як в Італії подружжя має особисто доводити вагомість своїх підстав перед суддею.

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Що стосується майнових претензій, то вимоги Ванди виглядають вражаюче. Вона хоче отримати щомісячну фінансову компенсацію у розмірі 500 тисяч євро, міланський маєток та розкішну віллу на озері Комо, а також повну опіку над двома дочками.

Ікарді, в свою чергу, наполягає на тому, щоб аргентинська влада відкликала паспорти дітей, оскільки вони були вивезені без його згоди. Крім того, він уже заблокував Ванді доступ до своїх кредитних карток, що свідчить про серйозну фінансову боротьбу між експодружжям.

Раніше повідомлялося, що лідер турецького гранду виграв суд проти скандальної колишньої.